Roma, l'asfalto cede e il camion resta bloccato nella voragine: strada chiusa e traffico deviato

Un camion è rimasto bloccato in una voragine questa mattina a Roma. È accaduto poco dopo le 9: il mezzo pesante è rimasto incastrato dopo il cedimento del manto stradale, all'altezza del civico 92 di via Gregorio XI, nel quartiere Aurelio.

Sul posto la polizia locale del XIII Gruppo Aurelio: gli agenti hanno proceduto a mettere in sicurezza l'area e avviato le procedure necessarie per la rimozione del camion utilizzando mezzi meccanici. Altre pattuglie sono intervenute in ausilio per la chiusura del tratto di strada interessato dalle operazioni di recupero del furgone e per agevolare la viabilità della zona. Il traffico è stato deviato e nel quartiere Aurelio si sono registrate code a ridosso del tratto interessato.

