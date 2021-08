Roma, ricercato in tutta Europa da due anni: arrestato un 34enne a Tor Bella Monaca

I carabinieri di Roma hanno hanno fermato ed identificato un cittadino romeno di 34 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, che grazie agli accertamenti eseguiti in banca dati è risultato essere destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalle Autorità della Romania a novembre del 2019 poiché ritenuto responsabile di concorso in rapina. Dopo averlo portato in caserma, i Carabinieri hanno notiziato dell'arresto il Servizio di cooperazione internazionale di polizia (Scip) e, successivamente, hanno portato il 34enne nel carcere di Regina Coeli, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Agosto 2021, 11:38