Roma, ragazzo in stato confusionale minaccia e aggredisce baristi. La polizia lo arresta ma la gente protesta. GUARDA IL VIDEO ESCLUSIVO

di Michela Poi

Voleva bere a tutti i costi. Anche se era già su di giri. Così all'ennesimo "no" del titolare di un bar di Roma ha perso il controllo, ha minacciato baristi e clienti. Fino all'arrivo della polizia che, senza troppa tenerezza, lo ha bloccato a terra e arrestato tra le proteste di alcuni cittadini.

Sono passate le 20.30. Un uomo entra in un bar su Piazza Crati, in zona Nemorense a Roma. Chiede da bere. Dopo i primi bicchieri, il proprietario gli impedisce di ordinare altro alcol perché l’ordinanza in vigore vieta di venderlo dopo le 21. L’uomo però insiste, pretende che gli venga versato altro vino, perde il controllo e inizia a litigare con i baristi. Secondo le testimonianze degli altri clienti, avrebbe anche minacciato di uccidere a coltellate tutti i presenti.

A quel punto viene chiamata la polizia. Il ragazzo fa resistenza e si aggrappa a un palo della luce . I poliziotti intervengono: lo scaraventano a terra, gli si siedono sopra per bloccarlo e probabilmente gli spruzzano uno spray urticante in faccia. Lui urla. Chiede aiuto. "Brucia - grida - aiuto ". Alcuni presenti cercano di soccorrerlo e di tranquillizzarlo ma vengono allontanati dalla polizia. Una scena che ha bloccato la zona, e filmata da diversi cittadini. L’uomo alla fine è stato portato via.

Venerdì 28 Giugno 2019, 22:42

