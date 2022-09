Monteverde, presa la banda dei "ladri acrobati": due maggiorenni e una ragazzina svaligiavano le case

di Emilio Orlando

Tra i residenti, ormai costretti a vivere tappari in casa nel terrore di essere rapinati e derubati, la banda era conosciuta come quella dei “ladri acrobati”. Apparivano all’improvviso dalle tubature del gas oppure arrampicandosi su inferriate e muretti, lanciandosi poi come i trapezisti del circo da un balcone all’altro. Riuscivano anche ad ottenere un mimetismo criminale quasi perfetto, per cui era difficile scorgerli anche per chi si trovava in strada. Molto giovani,, entravano in azione in tre. La ragazzina minorenne, componente principale della gang di ladri, rimaneva sotto il palazzo e faceva da palo tenendo in mano uno smartphone mentre fingeva una cerca su internet: in realtà era in contatto con i suoi complici che svuotavano le case. Tuttavia l’ultimo colpo, per Sultan e Ercan Menzat, di 20 e 18 anni, non è andato a buon fine.



Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Settembre 2022, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA