Va alla camera mortuaria dopo la morte di un amico: arrestato un ricercato irrintacciabile

Hanno aspettato il momento più opportuno per arrestarlo e non prima di essersi sincerati che il 31enne, presente all'interno della camera mortuaria dell'ospedale, fosse proprio il destinatario di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri.



I poliziotti del commissariato Casilino, diretto da Michele Peloso, hanno arrestato un uomo originario di Genova che doveva scontare una pena di due anni e tre mesi di reclusione: non avendo un domicilio, un indirizzo di residenza né una stabile dimora dove rintracciarlo, gli agenti, dopo avere saputo della morte di un caro amico del ricercato e che lo stesso si trovava presso la camera mortuaria di un ospedale romano, nella zona nord della città, lo hanno aspettato lì confondendosi fra i familiari di altri defunti. Il 31enne ha intuito la presenza dei poliziotti e ha cercato di fuggire, aiutato da un complice, ma è stato trovato poco dopo dagli agenti in un parcheggio, nascosto dietro un muro. Bloccato, è stato portato al carcere di Rebibbia. Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Agosto 2020, 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA