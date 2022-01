Roma, rapina due supermercati: arrestato tenta la fuga e si frattura il bacino lanciandosi dalla finestra

Con la pistola in pugno ha minacciato i cassieri di due supermercati di Valmontone, alle porte di Roma, per farsi consegnare i soldi. Due rapine a distanza di poche ore, una tentata e una riuscita. Il responsabile un 20enne egiziano, noto alle forze dell'ordine, è stato fermato a pochi metri dal supermercato e arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro.

Durante le operazioni di fotosegnalamento il ragazzo ha cercato di fuggire, strattonando i militari, buttandosi da una finestra e facendo un volo di circa 5 metri. Un tentativo fallimentare che gli ha provocato la frattura del bacino e un'ulteriore accusa per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al momento si trova piantonato in ospedale, dove è stato portato dal 118. Le sue condizioni non sono gravi. Durante la perquisizione i carabinieri avevano trovato i soldi rubati dal giovane nel supermercato: un bottino di 1.265 euro. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno confermato il racconto dei testimoni: il 20enne era entrato nei negozi armato di pistola minacciando i cassieri.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 22:23

