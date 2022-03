Roma, armato di machete rapina un negoziante: i poliziotti lo bloccano con il taser

Momenti di paura a Roma dove un uomo armato di machete ha rapinato un negozio in via Gioberti, zona stazione Termini. L'uomo un cittadino iracheno di 38 anni ha minacciato in negoziante facendosi consegnare un bottino di circa mille euro. È accaduto poco prima delle 16. Ad allertare gli agenti del commissariato Viminale che erano impegnati in un posto di controllo lì vicino, sono stati i passanti che hanno visto il rapinatore minacciare il commerciante.

Sul posto sono arrivate anche numerose volanti e l'uomo è stato seguito dai poliziotti verso piazza Vittorio dove un agente lo ha bloccato usando il taser quando era arrivato all'altezza di via Napoleone III. Il 38enne è stato poi portato in commissariato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Marzo 2022, 20:07

