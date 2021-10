Roma, Argos ricorda i caduti delle forze di polizia: «Una data importante»

Nella giornata di ieri si è svolta a Roma la ricorrenza dei caduti delle forze di polizia, organizzata dall'Associazione Argos e dal giornale Atlasorbis.

In piazza della Libertà, in zona Prati, si è svolta la commovente cerimonia, accompagnata dal suono del silenzio a cura della fanfara della polizia di Stato e a cui hanno partecipato autorità civili e militari, associazioni d'arma, comitati di quartiere e comuni cittadini che hanno voluto portare il saluto, in ricordo, davanti al monumento 'L'Abbraccio', realizzato dallo scultore Giorgio Bisanti 7 anni fa, proprio su richiesta dell'Associazione Argos.



«Quest'anno la commemorazione assume un significato ancora più importante - hanno detto Gianluca Guerrisi, Fabrizio Locurcio, Terenzio D'Alena e Fausto Zilli della Presidenza Nazionale dell'Associazione Argos - lo scorso anno, infatti, è diventata legge regionale la Giornata in memoria degli appartenenti alle forze di polizia caduti nell’adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità. È stato scelto il 29 ottobre perché fu istituita, su proposta del giudice Giovanni Falcone, la Direzione investigativa antimafia: una data – ha spiegato Guerrisi – che rappresenta tutte le forze di polizia e ricorda anche la figura di Falcone».



Alla cerimonia hanno partecipato anche l'ex questore di Roma prefetto Francesco Tagliente e l'avvocato Salvatore Sfrecola (già Presidente di Sezione della Corte dei Conti). Il Servizio di rappresentanza e onori è stato eseguito dalla Compagnia d'Onore della polizia di stato della questura di Roma.

