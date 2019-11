​Roma, Aquileia celebra i suoi 2200 anni di storia con una mostra all’Ara Pacis

Ara Pacis

Venerdì 15 Novembre 2019, 07:05

. Porta di Roma verso Balcani e l’Oriente, è la mostra promossa daCapitale e organizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia e il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in programma presso il (9/11- 1/11). La mostra vuole ripercorrere tutto le trasformazioni della città nei suoi momenti storicamente più rilevanti, dall’antica città romana, fino agli anni della prima guerra mondiale e del successivo dopoguerra.Tale percorso, curato da Cristiano Tiussi, Direttore della Fondazione Aquileia, da Marta Novello Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, con il contribuito di don Alessio Geretti, si focalizza sul rapporto tra Aquileia e Roma e sulla capacità di trasformazione che questa città ha avuto nel tempo, più volte colpita dalle invasioni e dalle guerre. Molte sono le opere provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di Aquileia e dal Museo della civiltà Romana: la testa di vento bronzea, la testa di vecchio, la stele funeraria del gladiatore, due mosaici, 23 calchi di reperti aquileiesi realizzati nel 1937, una vasta collezione di oggetti in ambra.Saranno presenti anche 45 fotografie Di Elio Cioli, famoso fotografo Friuliano che da anni coglie l’essenza di oggetti e resti monumentali di Aquileia. All’interno del percorso espositivo, verrà proiettato un docu – film “le tre vite di Aquileia” che vedrà la ricostruzione dei duemila anni di storia della città attraverso interviste, ricostruzioni virtuali e filmati d’epoca concessi dall’Istituto Luce.