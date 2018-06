Roma, apre i battenti a Settebagni il Summer Village: eventi e concerti per tutto luglio

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Arriva l’estate e riapre i battenti, lunedì 25 giugno, il BillionSummer Village, la sala eventi di via di Settebagni nella capitale: ogni sera appuntamenti e spettacoli per tutti i gusti. Si comincia con la musica, uno show unico nel suo genere: Romanza Quartet, un quartetto d’archi tutto al femminile che ripropone celebri brani rock e pop della scena internazionale con arrangiamenti originali tutti da scoprire. A seguire, il cantante Michele Ranieri in One Man Band e Dj Monika Red per ballare tutta la notte. Dalle 20,30 ingresso libero e buffet offerto in collaborazione con Moku, il ristorante fusion più cool della capitale.Previsto un cartellone di appuntamenti che andrà avanti fino a fine luglio: protagonisti tantissimi artisti della scena italiana ed internazionale. Si spazia dal pop raffinato e divertente dei Ridillo con il loro nuovo album Pronti, Funky, Via! ai Darkzone con una special guest d’eccezione: Durga, vocalist originale dei Pink Floyd. Si prosegue con Papik, Serena Caporale, Marco D’Angelo, Nadia Natali, Rinalduzzi, The Folls on the Hill, il tributo ai Matia Bazar. In tema di omaggi musicali in programma una serata speciale il 5 luglio per celebrare il grande Barry White a 15 anni dalla sua scomparsa. Frankie and Canthina Band accompagnati da un’orchestra di 21 elementi faranno rivivere gli anni ’70 in un’atmosfera magica.