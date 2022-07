Roma, Uber viaggia sui taxi 3570: corse prenotabili anche con la App

di Lorena Loiacono

Viaggiano insieme, It-taxi e Uber. Insieme sulla stessa app. Un accordo tra l’azienda californiana e la Cooperativa Radiotaxi 3570, firmato il 24 maggio scorso, avvia infatti l’integrazione delle app di Uber e del consorzio It-Taxi. E così la guerra che ha infuocato le proteste dei tassisti, proprio sulla liberalizzazione del servizio prevista dall’articolo 10 del Dl concorrenza poi stralciato, è finita in pace. Una sorta di collaborazione sancisce, infatti, un nuovo inizio per ottimizzare il servizio. E si parte proprio da Roma, dove le proteste dei tassisti sono state piu forti con cori e manifestazioni ad alta tensione sotto le finestre di Palazzo Chigi. La Capitale farà da apripista per questa sperimentazione e poi, in un secondo momento, l’app condivisa potrà arrivare in tutte le altre città italiane, circa 90, dove sono presenti i taxi della cooperativa 3570. Per ora quindi si parte da quelli capitolini: sono 3.700 le auto bianche del 3570 attivi su Roma e, già da oggi, disponibili su Uber. L’obiettivo è ottimizzare le corse: «Non solo lavoreremo di più ma lavoreremo anche meglio - ha spiegato Loreno Bittarelli, presidente di ItTaxi- evitando attese inutili e quindi ottimizzando le nostre giornate di lavoro».

I taxi potranno di fatto intercettare le chiamate per Uber e non sono poche sul territorio romano: secondo i dati di Uber, infatti, negli ultimi 3 mesi l’app è stata aperta circa 2 milioni di volte per richiedere una corsa in città. L’app di It-taxi resta sempre attiva, ma l’utente può accedere anche a quella di Uber e chiedere una corsa con il taxi indicando la destinazione, potrà controllare l’orario di arrivo e il pagamento previsto e poi potrà pagare direttamente con l’app. In questo modo finisce anche la polemica relativa all’obbligo per i tassisti di avere il pos a bordo e alla possibilità, a volte negata, di pagare con il bancomat. Il guadagno di Uber, nell’aprirsi alla concorrenza, sarà una percentuale sulla corsa. E non è poco: i taxi 3570 ricevono 30mila chiamate al giorno per oltre 10milioni di servizi l’anno.

«Con questo lancio - ha spiegato Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia - potremo offrire alle persone un servizio sempre più accessibile trasparente e affidabile».

