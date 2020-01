Roma, investito da un'auto muore in ospedale

Un uomo di 89 anni è morto in ospedale dopo essere stato investito qualche ora prima da un auto alla periferia di Roma. L'incidente è avvenuto ieri sera in via di Casetta Mattei, alla periferia di Roma. Sul posto la polizia locale del Gruppo Marconi. Sia il conducente, un 78enne, che il pedone sono stati trasportati in ospedale. Il pedone è poi deceduto nelle ore successive. In fase di approfondimento l'esatta dinamica dei fatti, anche per stabilire se il pedone fosse o meno sull'attraversamento pedonale. Mercoled√¨ 15 Gennaio 2020, 15:31

