Roma, «Anziani, ecco come sventare le truffe». I consigli della Polizia

Siamo all'allarme, visto che i casi si moltiplicano. A Roma le truffe agli anziani sono in cima alla lista nell'azione di contrasto delle forze dell'ordine. Solo nelle ultime 36 ore, le vittime dei raggiri hanno perso 15mila euro in contanti e addirittura mezzo chilo di gioielli. Come fare a difendersi?

Roma-Leicester, 3500 ultrà nella Capitale: scatta il piano sicurezza, da oggi strade chiuse e divieti



Massimo Improta, Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura della Capitale, offre il proprio contributo per mettere in allerta gli anziani: «I consigli su come comportarsi sono importanti, ma direi che è ancora più importante rendere efficace la rete di protezione costituita dalle persone che solitamente fanno parte della vita quotidiana degli anziani. Mi riferisco ai badanti, oltre che ai vicini di casa oppure ai custodi in servizio presso gli stabili. Sono loro che dovrebbero entrare subito in azione, una volta che l'anziano segnala di aver ricevuto una richiesta anomala».

In pratica, oltre ai parenti più prossimi, gli anziani dovrebbero immediatamente indicare a queste persone quello che sta succedendo.



LA TELEFONATA. Basti pensare che il primo momento di contatto per il truffatore si verifica al telefono oppure al citofono. Come nel caso avvenuto poche ore fa a Talenti, in via Bracco, dove un anziano dopo aver fatto entrare in casa un uomo che si era qualificato come operaio di una ditta addetta alla manutenzione dell'impianto del gas, è stato depredato di denaro e gioielli che il finto tecnico ha suggerito di mettere sul letto facendogli credere che ci sarebbe stata un'evacuazione per una fuga di gas.



L'INCIDENTE. «Mai cadere nella trappola se chiama un avvocato oppure un direttore di Posta o di Banca che non si conosce direttamente e che non si fa riconoscere con certezza - dice ancora Massimo Improta -. E non bisogna credere a storie che coinvolgerebbero lontani parenti in incidenti stradali oppure finti arresti».

In via Dandolo a Trastevere un 92enne ha ceduto ben 7mila euro al presunto collaboratore di uno studio legale proprio per evitare l'arresto di una nipote. «Se qualcuno chiede soldi, chiamate subito il 112». E ancora: «Non aprite la porta di casa agli estranei, anche se sono ben vestiti e sembrano convincenti».



IL PACCO. E non bisogna pagare a casa per ritirare un pacco che sarebbe giacente alla Posta. La finzione è costata 4mila euro e diversi monili in oro ad una donna di Genzano.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Maggio 2022, 07:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA