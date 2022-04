Roma, gli anziani vittime di un commando criminale. Cirielli: «Inaccettabile escalation»

«Un'inaccettabile escalation delinquenziale, ai danni di ultrasettantenni, alle porte di Roma: in una settimana, tre rapine e un omicidio. L'allarmante susseguirsi di furti negli appartamenti di persone anziane rappresenta una vera e propria emergenza a cui far fronte immediatamente, alla luce soprattutto degli ignobili episodi di violenza fisica perpetrati ai loro danni da questi delinquenti, che spesso li riducono in fin di vita o addirittura ne provocano la morte, come nel caso dell'ottantaduenne di Guidonia. La sicurezza e la salvaguardia dei cittadini deve essere prioritaria. Evidentemente, il ministro Lamorgese e il governo Draghi, a trazione Pd e M5s, sono incapaci di difendere i più deboli». Lo dichiara il questore della Camera e deputato di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli in merito agli episodi denunciati anche su Leggo.

«Intanto vengano potenziati i presidi delle Forze dell'Ordine su tutto quel territorio. Questore e Prefetto, poi, intervengano - ciascuno per le proprie competenze - come custodi della sicurezza urbana, e mettano in campo le idonee strategie necessarie per evitare il reiterarsi di questi crimini», conclude Cirielli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 12:36

