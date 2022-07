Roma, anziana truffata al telefono: «Sua figlia ha avuto un incidente, ci dia soldi e gioielli». E le portano via 450 euro

Truffe su truffe. Continuano ad aumentare i furti ai danni degli anziani, generando sempre più panico. Studiate nel dettaglio, spesso i ladri mettono in scena vere e proprie trappole puntando a persone di età avanzata (intorno agli 80 anni), troppo deboli e sole per capire il piano criminale. Le vittime vengono scelte appositamente dai malfattori, che fanno poca fatica a convincere il malcapitato a versare soldi oppure oggetti di valore. Esempio lampante è la storia di una signorache vive a Roma, quartiere Monteverde vecchio, osservata per chissà quanto tempo, tanto che i malfattori sapevano tutte le informazioni utili per derubarla.

A raccontare l'accaduto è la stessa vittima al Messaggero. I malviventi hanno chiamato su due telefoni contemporaneamente, fisso e cellulare, in modo da confondere più possibile la signora. Su una linea era collegato un finto avvocato, dall’altra un finto maresciallo dei carabinieri che stava interrogando la figlia, frutto sempre della finzione, accusata di aver quasi ucciso una persona in un incidente stradale. In sottofondo l'ambulanza, il pianto disperato della presunta figlia che singhiozzava chiedendo aiuto.

Infine, una persona “incaricata” dall’avvocato si presenta a casa della sventurata signora, ormai sotto choc, per ritirare quanto occorre «anche in oggetti di valore» per costituire un deposito di garanzia, in quanto la suddetta “falsa” figlia aveva anche l’assicurazione della macchina scaduta. Al tizio che si è presentato a casa sua, la signora ha dato 450 euro più vari gioielli in oro. Poi, grazie a un’amica che è andata a trovarla,la donna ha capito che era stata truffata ed è corsa al commissariato a fare la denuncia.

Sperando che, più se ne parli e più giri la voce, meno siano gli anziani a finire vittime di certi criminali. Che ormai hanno alzato la mira, puntano sui più profondi sentimenti personali, come una figlia disperata per aver commesso un incidente quasi mortale.

