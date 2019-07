Roma, Antonio Faraò: «Porto l'Eklektik nella Capitale per aprire nuovi scenari musicali»

Venerdì 26 Luglio 2019, 18:57

Dopo dieci album di jazz ortodosso, in compagnia anche dei grandi del jazz americano ed europeo (tra cui Joe Lovano, Didier Lockwood, Jack Dejohnette, Chris Potter ) , il pianista jazz romano, Antonio Faraò ha sfornato un nuovo disco, Eklektik, che suonerà dal vivo insieme a 7 musicisti nel concerto gratuito di sabato 27 luglio al centro commerciale Porta di Roma.E' uscito un paio di anni fa per Warner, comprende una rosa di musicisti sensazionali, tra cui Snoop Dog, li ho riuniti per fare appunto un disco eclettico, come il jazz, che è un genere musicale che consente tutto questo.Gli altri avevano più che altro una concezione acustica, questo si stacca completamente, perché io di solito suono il piano acustico, mentre invece nell'album ci sono generi eterogenei come bossa nova, hip hop, r&b, rap.Eklektik prende un pubblico più ampio dal jazz, proprio perché comprende altri generano musicali, anche la dance.E' sempre un discorso di combinazioni, si cercano musicisti che abbiano il tuo stesso linguaggio, anche perché se metti nomi incredibili insieme non sembra la musica funziona. Io ho cercato di riunire un line-up organico al mio modo di suonare.Riproporrò il nuovo album con un line-up di musicisti diversi, tra cui il batterista Dennis Chambers, Dynamite MC, un rapper, Chase Baird al sassofono, Gary Grainger, al basso, Enrico Solazzo, che ha collaborato con me nel disco, alle tastiere, ovviamente non potrà esserci Snoop Dog, che nel disco ha cantato la canzone News from.