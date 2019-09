Uomo di 32 anni si butta nel Tevere: corsa contro il tempo per salvarlo

Lunedì 9 Settembre 2019, 11:11

Lotta contro il tempo a Roma per salvare unnel. I mezzi di soccorso, vigili del fuoco e carabinieri, sono a lavoro sul lungotevere dei valalti, all'altezza di piazza Trilussa, per salvare l'uomo dall'annegamento.Secondo le prime testimonianze, l'uomo, un 32enne di nazionalità indiana, si sarebbe buttato nel Tevere spontaneamente dopo aver lasciato per terra lo zaino che portava sulle spalle.Sul posto si è radunata una folla di persone che segue le manovre di salvataggio.+++Notizia in aggiornamento+++