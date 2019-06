Roma, Anna Foglietta con la sua valigia a Castel Romano per incantare gli spettatori

Aprire la valigia di un artista significa in qualche modo varcare la soglia di casa sua, accompagnarlo in viaggio e comprenderne gusti, abitudini e forse anche un po’ della sua anima. Riprende il 23 giugno a Castel Romano Designer Outlet l’appuntamento con La valigia di…, fashion talk che questa volta vede protagonista l’attrice romana Anna Foglietta.

Conversando con il giornalista di moda e costume Ildo Damiano, Anna aprirà il suo bagaglio in Piazza del Foro Romano e racconterà al pubblico del Centro McArthurGlen le sue scelte in fatto di moda – fondamentalmente casual ma senza mai rinunciare allo stile – e tirerà fuori i suoi must have – quei capi che non possono mancare nell’armadio né tantomeno in valigia. A completare il racconto, gli oggetti da cui non si separa mai e che raccontano la sua vita professionale e le abitudini quotidiane.

“In estate i miei colori sono il bianco e il blu – racconta Anna - Gonne colorate con t-shirt bianca, jeans con canotte corte, magliettoni su shorts di jeans. Sneakers e infradito ai piedi. Mai tacchi. Lo spazio più grande lo occupa come sempre il beauty con ogni tipo di crema, acqua profumata, doposole, protezione capelli, scrub... Alterno i borsoni da mare ultra capienti a micro borse a portafoglio con tracolla (tipo Chanel) per la sera. A volte esco anche senza. D’estate la parola d’ordine è libertà. Amo invece molto le collanine e le cavigliere.. mi piace sentire il suono dei bracciali e degli anelli, contro la volontà di mio marito che mi vorrebbe priva di ogni monile!”

Una narrazione che inevitabilmente si intreccerà con le tappe della lunga e fortunata carriera di Anna Foglietta: molti palcoscenici calcati, ben ventisei film girati ed un Nastro D’Argento Speciale vinto per il fortunatissimo Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, numerose nomination ricevute, tra cui le recenti candidature a Nastri D’Argento, Globo d’oro e David di Donatello per Un Giorno all’Improvviso di Cito D’Emilio; ben sette le fiction di grande successo al suo attivo, dal popolarissimo La Squadra all’intensa interpretazione in La mafia uccide solo d’estate. Lo scorso Febbraio Anna è stata protagonista di una brillante conduzione del Dopofestival.

L’attrice è attualmente impegnata sul set del film di Carlo Verdone Si vive una volta sola.

Anna Foglietta è la presidentessa di Every Child is my child, una onlus composta da 220 persone dello spettacolo impegnate per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli orrori della guerra in Siria.



La Valigia di… è protagonista dell’estate di McArthurGlen. Dal 16 giugno Cristiana Capotondi, Massimiliano Rosolino, Martina Colombari, Anna Foglietta e Nina Zilli aprono il proprio “bagaglio” nei centri di Serravalle, La Reggia, Barberino, Castel Romano e Noventa di Piave.

A Castel Romano prosegue la mostra di Rino Barillari “40 scatti della mia Dolce Vita”, che ritrae i più grandi divi italiani ed internazionali del cinema, dello spettacolo e della moda nella bellissima Roma degli anni ’60 con le didascalie di Antonella Piperno. Giovedì 20 Giugno 2019, 16:30

