Roma, Angela Merkel in vacanza a passeggio per le vie del centro

Continua la vacanza italiana di Angela Merkel. Dopo aver visitato Firenze, l'ex cancelliera tedesca è oggi a Roma. È stata vista nel pomeriggio mentre passeggiava per le vie del centro storico, vestita casual e protetta da una scorta di agenti in borghese. Una delle tappe della sua gita romana è stata piazza della Minerva.

L'ex cancelliera, attualmente in vacanza in Italia, per il momento si tiene ai margini del dibattito pubblico sulla guerra in Ucraina. Pur avendo nelle scorse settimane condannato duramente l'invasione russa ed espresso il suo appoggio al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Merkel farà ritorno in Germania lunedì.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Aprile 2022, 21:33

