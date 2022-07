Incendi a Roma, trovati almeno tre inneschi. I pm: la mano dei piromani

di Emilio Orlando

Roma ancora a fuoco. Un nuovo incendio è scoppiato ieri pomeriggio nel Parco del Pineto, mettendo di nuovo a rischio evacuazione la casa di riposo e il centro di accoglienza già lambiti dalle fiamme nel rogo di lunedì che ha cancellato la zona verde della Pineta Sacchetti. «In questo momento è in corso una ripresa del fronte di fuoco nel Parco del Pineto, nella vallata sottostante la struttura per anziani di via Ventura, ma la situazione è sotto controllo e sono in corso attività di spegnimento dall'alto e dal basso. La natura dell'incendio è ancora da accertare», ha detto il sindaco Roberto Gualtieri riferendo in Aula nel corso della seduta dell'Assemblea Capitolina. «Ma il fatto che siano stati riscontrati inneschi multipli ci impedisce di escludere l'atto doloso. Se così fosse si tratterebbe di un fatto gravissimo, un atto criminale per Roma e i romani che richiederebbe la massima severità», ha precisato il primo cittadino.

È proprio su questo che stanno lavorando gli inquirenti, perché la presenza degli inneschi porta a un unica spiegazione: in città sono all'opera i piromani, organizzati in una rete in collaborazione, che mettono in atto le loro azioni incendiarie e macchia di leopardo e simultaneamente, per creare più danni possibili alla città e anche per questioni di interesse economico, al fine di ripulire terreni che possano essere resi disponibili poi all'edificazione.

Già nei giorni scorsi un paio di responsabili di alcuni delle centinaia di focolai appiccati a Roma sono stati individuati e denunciati, ma gli accertamenti, che si avvalgono anche delle analisi delle immagini delle telecamere, sono serrati, per inchiodare i piromani che stanno colpendo soprattutto la parte nord ovest della città, con ripercussioni in tutti i quadranti, a causa della nube di fumo e del traffico in tilt. Il rogo scoppiato nel Parco del Pineto ha interessato una vasta area boschiva, ma le fiamme hanno lambito anche i vicino palazzi dell'Aurelia, evacuati tutti, e il fumo ha invaso i quartieri di Prati e Parioli. Dal 15 giugno a oggi, soltanto a Roma, si sono verificati 173 roghi.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Luglio 2022, 08:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA