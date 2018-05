Lite all'anagrafe: con un morso alla Tyson stacca un lobo e scappa

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per una banale lite, dovuta a una coda allo sportello dell'ufficio anagrafico, ha strappato a morsi l'orecchio del rivale e si è dato alla fuga. È accaduto ieri mattina nel mercato rionale coperto San Romano, in via Tancredi Cartella, in zona Portonaccio. Tutto è iniziato intorno alle 10.30, quando un uomo e una donna hanno avuto un diverbio per la fila all'ufficio anagrafe del IV Municipio Tiburtino. La donna, dopo la discussione, ha chiamato il marito e quest'ultimo, per difendere la moglie, ha aggredito il rivale e gli ha strappato con un morso il lobo dell'orecchio, proprio come fece il pugile Mike Tyson. Subito dopo l'accaduto, marito e moglie sono fuggiti dal mercato rionale a bordo di una Smart di colore blu e sono attualmente ricercati dalle forze dell'ordine.Gli agenti del commissariato Sant'Ippolito, giunti sul posto, hanno trovato l'uomo aggredito ancora sanguinante. I primi soccorsi sono stati presati sul posto dal personale del 118, poi l'uomo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del vicino ospedale Sandro Pertini, dove i medici tenteranno di ricucire la parte di orecchio strappata dal morso. L'uomo aggredito è stato anche sentito dagli agenti che vogliono ricostruire con esattezza l'accaduto e ottenere una descrizione dell'aggressore e di sua moglie.riproduzione riservata ®