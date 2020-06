Roma, ambulanza passa col rosso e centra un'auto: i due mezzi si schiantano contro la farmacia. Ferita una donna

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Giugno 2020, 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Ilmentre allo svincolo sopraggiungeva una vettura, una Renault Modus, guidata da una donna.Nonostante il tentativo di sterzare l'autista non è riuscito a evitare l'impatto ed entrambi i mezzi hanno terminato la loro corsa contro un muro di fronte a una farmacia.Non è chiaro se la sirena dell'ambulanza fosse accessa al momento dello schianto. Testimoni sul posto, che non hanno tuttavia visto l'incidente, hanno dichiarato di averla sentita una volta udito il forte impatto contro il muro. L'autista, lievemente ferito, sarebbe risultato negativo all'alcol test e avrebbe dichiarato di aver acceso accesa prima dell'incrocio. Sul posto, oltre ai soccorsi, gli agenti della polizia locale. Nessun danno invece per i locali della farmacia.