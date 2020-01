di Ilaria Del Prete

Martedì 14 Gennaio 2020, 12:04

Momenti di panico stamattina in. Undell’Amain strada all'altezza di via di Villa Lauchli, nei pressi della Marymount International School. Una scena infernale quella a cui hanno assistito gli automobilisti intorno alle 11: le fiamme hanno totalmente avvolto il mezzo dell', e durante l'incendio sono state udite almeno due esplosioni, probabilmente dovute al serbatoio del carburante.è riuscito a mettersi in, ma nell'attesa dei soccorsi le auto che hanno continuato a scorrere su via Cassia hanno rischiato grosso: dal mezzo in fiamme si sono staccati alcuni pezzi, anche unache è rotolata verso via di Villa Lauchli sfioranfo uno scooterista.Non risultano al momento feriti. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale, la polizia di Stato e i carabinieri.Il tratto di strada tra via Cassia antica altezza svincolo via Cortina d’Ampezzo e via Pareto è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.