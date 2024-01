Roma, altri 200 agenti e militari per i quartieri a rischio

di Emiliano Pretto

Circa duecento agenti delle forze dell’ordine e militari in più a Roma, per aumentarne il livello di sicurezza: 100 nelle stazioni capitoline, prevalentemente a Termini e nelle zone limitrofe dell’Esquilino, e altri 100 sulle strade dei diversi quartieri della Capitale, quelli più problematici per fenomeni legati alla malamovida, allo spaccio di droga e a situazioni legati a presenza di organizzazioni criminali. Questo il frutto dell’incontro che si è tenuto ieri tra il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi e i prefetti, i questori e i sindaci di Roma, Milano e Napoli, tra cui quello della Capitale, Roberto Gualtieri. Gli agenti che saranno schierati a Roma, per la precisione, saranno 205, mentre saranno 174 a Milano e 116 a Napoli. Nel corso della riunione il titolare del Viminale ha ricirdato le risorse che sono state destinate nel 2023 ai tre capoluoghi nell’ambito del «Fondo per la sicurezza urbana», per un importo complessivo di oltre 13,5 milioni di euro, con un incremento di circa 3,8 milioni rispetto alle somme inizialmente stanziate. Piantedosi ha poi evidenziato i risultati delle operazioni interforze ad “alto impatto”, condotte presso le stazioni ferroviarie e le principali aree di aggregazione.

Giovedì 25 Gennaio 2024

