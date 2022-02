Roma, allo sky bar Adèle rivivono gli iconici anni ’60, ’70 e ’80: arriva il party che celebra Raffaella Carrà, Mina e Patty Pravo

Gli ingredienti per fare rumore e restare agli atti come il party della Capitale che ha dato il via a una nuova imperdibile stagione di eventi ci sono tutti. L’appuntamento è venerdì 4 febbraio allo sky bar Adèle Lounge Mixology in via di Porta Pinciana dove, a partire dalle ore 16:30 e per tutta la serata, andrà in scena un party dedicato agli iconici anni '60, '70 e '80, che mescolerà sonorità dell’epoca, drink a tema e tramonti romantici con vista mozzafiato su Roma. Il tutto, verrà condito con i prelibati assaggi di chef Stefano Marzetti, di stanza al piano di sotto nel romanticissimo ristorante Mirabelle.

Imprescindibile, per interpretare al meglio le atmosfere di quel trentennio dal fascino intramontabile, è la location: per chi ancora non c’è stato, Adèle è il rooftop appena sotto le nuvole all’ultimo piano dell’hotel Splendide Royal. Uno sky bar che si è da poco rifatto il look e che vanta ora una copertura per vivere nel comfort di un ambiente glamour, anche i mesi più freddi dell’anno. L’affaccio, poi, è magico: è la cartolina con vista sconfinata sul cuore della Città eterna che, visto da Adèle, appare come diviso a metà tra la parte green di Villa Borghese e l’altra formata da un mosaico di tetti e cupole. Protagonisti della scena, venerdì 4 febbraio, saranno pure i cocktail, ideati dal bar manager Giovanni Faedda.

Una originale drink list con proposte intitolate ad alcuni pezzi dei personaggi più in voga nei celebri anni ’60, ’70 e ’80: da “Amor mio” dell’impareggiabile Mina a “Caliente Caliente” dell’esplosiva e vitale Raffaella Carrà; da “Viva la pappa col pomodoro” della spumeggiante Rita Pavone a “Pazza idea” della provocatoria e sensuale Patty Pravo, fino a “Dada Umpa” delle amatissime gemelle Kessler, l’omaggio alcolico all’iconico duo artistico della Germania che ha infiammato proprio negli anni Sessanta il palco della televisione italiana. Infine, a rendere il party davvero cool sarà lui: Gianmarco Panico, frizzantissimo (e usiamo un eufemismo) manager di Adèle, abile incantatore a colpi di garbo e aneddoti, ospitale “one man show” e creativo regista della serata in programma e di una lunga serie di appuntamenti della primavera-estate 2022 a tema differente.

Per partecipare all’evento, con costo di 25 euro a persona per cocktail, 3 fingers food e dry snack, è necessaria la prenotazione (tel. 06 42168887), ma anche tanta voglia di divertirsi in sicurezza. Pronti, dunque, per un salto indietro nel tempo tra mise stravaganti e sonorità che vi traghetteranno come per magia nella vibrante Dolce Vita (tra divi e paparazzi), nel periodo della beat generation, nel mood libertino dei Seventies e nell’edonismo degli iconici anni Ottanta?

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 18:14

