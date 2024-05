Roma, alle Cave di Tufo di Tor Cervara arriva "Anni '90 Festival"

Sabato 11 Maggio alle Cave di Tufo di Tor Cervara arriva a Roma la prima festa all’aperto dell’estate. Immagina di stare in una enorme cava di tufo con un gigantesco impianto audio che diffonde musica Anni '90. È la musica di questo secolo con Gigi d'Agostino oggi diventato il musicista italiano più ascoltato di sempre su YouTube con la consacrazione della sua musica suonata dal Berghain panorama bar ai club underground in tutto il mondo. È il decennio di Corona, Scatman, Prezioso e Datura. È una vera e propria invasione dove l’Italia ed il mondo anni 90 diventa oggi il sound dove alzare le braccia al cielo in questa estate 2024. Ospiti speciali di questa prima edizione: Doctor Vintage dj show con il suo corpo di ballo ed i suoi RESIDENT dj e con il suo spettacolo. Il re della musica anni 90 protagonista nel film premio Oscar "La Grande Bellezza" di Paolo Sorrentino nella scena della festa con il leggendario Jack Gambardella. Il dottore ci porterà in rassegna 10 anni di musica italiana per ballare e cantare fino alle prime luci dell’alba.

Assieme a lui lo show tributo di Gigi l'Altro show con tutte le tracce che vi hanno fatto emozionare e che dimenticare é impossibile… raccontiamo con la musica quel decennio magico: da Bla Bla Bla a The Riddle, da L’amour Toujours a La Passion. E per finire 90s Invasion una selezione di 3 dj da ogni parte del mondo suoneranno la musica dagli USA all’est Europa di quel decennio magico con tracce dance senza limiti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2024, 14:18

