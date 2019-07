Roma, allarme terrorismo, caccia ad un giovane siriano. Al telefono diceva «Domani sarò in paradiso»

«Domani sarò in Paradiso». È allarme terrorismo a Roma, a causa di una frase pronunciata da un giovane siriano durante una convesazione telefonica. Una frase allarmante, perché fa intendere che l'uomo sarebbe pronto ad un'attacco suicida nella Capitale. Già nella serata di venerdì è stato dato ordine dalla questura a tutte le volanti di prestare la massima attenzione, segnalando a tutti gli agenti le tre possibili identità del presunto Kamikaze.



La notizia è stata anticipata in serata dal Messaggero, in un articolo a firma Cristiana Mangani e dal Corriere della Sera in un pezzo di Fiorenza Sarzanini.



Il soggetto ricercato avrebbe circa trent'anni, porterebbe la barba e, nella foto diramata alle volanti sarebbe ritratto a Berlino, probabilmente, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, a Pariser Platz, davanti alla porta di Brandeburgo.



Sabato 20 Luglio 2019, 02:46

