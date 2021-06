Roma, allarme rifiuti in strada: «C'è un rischio sanitario, ci sono dati»

Anche questa estate è allarme rifiuti in strada a Roma. Sulla questione è intervenuto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervistato da 'Gli Inascoltabili' su Nsl Radio. «Non c’è dubbio che esista un rischio sanitario, non lo dico solo io ma ci sono i dati, le evidenze e le esperienze del passato. È chiaro che con l’arrivo dell’estate e l’innalzamento delle temperature i rifiuti non raccolti e abbandonati possono rappresentare un rischio anche per la salute, è un tema che le amministrazioni locali devono affrontare e risolvere».

«Non è solo una questione di decoro urbano, ma certamente anche un tema legato alla salute pubblica», ha aggiunto, mentre per quanto riguarda invece il capitolo scuola e covid, «l’apertura delle scuole non è a rischio. L’obiettivo di far riprendere l’anno in presenza è un obiettivo dal quale non possiamo sottrarci, non possiamo permetterci di far perdere ai nostri ragazzi ulteriori giorni di scuola perché la scuola non è solo apprendimento ma formazione, educazione e in taluni casi ance inclusione sociale».

«Con le regioni - ha aggiunto - stiamo condividendo un percorso per affrontare il tema del trasporto scolastico, sappiamo quanto è importante questo elemento: dobbiamo anche in questo caso procedere con la vaccinazione, ma sono convinto che la scuola a settembre riprenderà con i ragazzi in presenza».

