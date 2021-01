Roma, è allarme ghiaccio: Panoramica chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Tutte le deviazioni

Roma: ghiaccio sulle strade e traffico nel caos. Problemi di viabilità questa mattina per la presenza del ghiaccio su alcune strade di Roma. Le temperature andate sotto lo zero nella notte stanno mettendo in ginocchio la circolazione nella zona nord della Capitale: la Panoramica è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sempre a Roma Nord bloccato anche il Viadotto Giubileo 2000. Problemi anche lungo le rive dell'Aniene dove è stato chiuso viale Togliatti.



Queste nel dettaglio la situazione delle strade chiuse per la presenza di ghiaccio in strada. A Roma nord ha comportato la chiusura della cosiddetta Panoramica, con la strada chiusa al traffico tra viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in direzione piazzale Clodio. Chiuse per presenza di ghiaccio sull'asfalto anche via Formia, tra via di Acqua Bullicante e via Terracina, e la SS4 via Salaria nel tratto compreso fra tra Monterotondo Nucleo Industriale e Bivio Per Settebagni in direzione Roma.

Sempre a causa del ghiaccio stamani si è purtroppo registrato un incidente mortale. Un uomo ha perso la vita scivolando con lo scooter.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Gennaio 2021, 09:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA