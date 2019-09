Roma, allarme falsi ferrovieri alla stazione Termini. Il gruppo Fs spiega: «È facile riconoscerli»

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

Maglietta rossa, cappellino e finto badge. Laè piena diche si spacciano per assistenti Trenitalia pretendendo soldi dai turisti, ed essere raggirati è davvero facile. Ma un modo per distinguere il falso dal vero, c'è. Basta acuire la vista e fare attenzione a piccoli particolari. L'avvertimento arriva direttamente dal, che ha sottolineato gli sforzi fatti finora per debellare il fenomeno e quelli che metterà in pratica nei prossimi giorni.«Durante la giornata, tutti i viaggiatori hanno la possibilità di richiedere informazioni e supporto agli addetti di Trenitalia impegnati nell'assistenza ai passeggeri e i veri assistenti sono facilmente riconoscibili perché indossano gilet rossi e tesserini aziendali».Niente magliette, felpe o giacche, dunque. Il vero ferroviere indossa sempre e solo un gilet di colore rosso, ma soprattutto porta al collo il cartellino che indica nome, cognome e ruolo svolto. Mai fidarsi di chi si avvicina avendo un altro tipo di divisa. Inoltre, spiega sempre il, «il personale di Protezione Aziendale e di Grandi Stazioni Rail, la Polizia Ferroviaria e i Carabinieri sono costantemente impegnati a contrastare la presenza di abusivi nella stazione di Roma Termini, effettuando allontanamenti quotidiani».A supporto del loro lavoro, è stato incrementato il numero di telecamere di sorveglianza a circuito chiuso in tutta la stazione. Non solo, ne sono state posizionate altre interne alle biglietterie automatiche che supportano le Forze dell'Ordine nei casi di manomissione, truffa, raggiro e in qualsiasi evento a danno della clientela. Se questo basterà a scoraggiare gli abusivi, non si sa. Intanto è fondamentale che i cittadini abbiano gli elementi giusti per difendersi.