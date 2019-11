Roma, allagamenti nel sottopassaggio: chiuso lo svincolo per Gregorio VII dal Lungotevere in Sassia

Sabato 16 Novembre 2019, 21:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilnon concede tregua neanche ae ci sono diversi sottopassaggi allagati. L'ultimo ad essere parzialmente chiuso, per precauzione, è stato quello di: loper, inaccessibile per l'allagamento, è statonella prima serata di oggi.A chiudere loè stata la Polizia Locale di Roma Capitale, intorno alle 19.34. In totale dalle 8 alle 20 di oggi le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma hanno effettuato circa 150 interventi di cui il 70% per caduta alberi, rami pericolanti, tegole, caduta di pali pubblici e infiltrazioni d'acqua. Il restante 30% per soccorso ordinario. A causa delle condizioni meteo è stato confermato il rinforzo di altre squadre sul territorio di Roma e provincia.