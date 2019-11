Maltempo a Roma, allagamenti e traffico in tilt: tangenziale chiusa in direzione Nomentana, allagata Galleria Giovanni XXIII

Chiusa la tangenziale in direzione Nomentana - Salaria per un incidente senza feriti, accaduto in galleria a 200 metri dall'uscita. Chiuso il sottovia di via Due Ponti per allagamento, così come piazzale del Verano all'altezza di via dell'Università, via Fosso della Magliana, via Tiburtina 358. Anche la galleria Giovanni XXIII è chiusa da stanotte per allagamenti in direzione San Giovanni e Tiburtina.



Sulla metro A si registrano i primi problemi nella stazione di Furio Camillo che è attiva solo per i viaggiatori in discesa dai treni e in uscita dalla stazione per un guasto tecnico. I viaggiatori in partenza sono costretti a utilizzare le vicine stazioni Ponte Lungo o Colli Albani. Permangono le chiusure per lavori programmati delle stazioni della metro A Baldo degli Ubaldi e Barberini. Questa mattina, alla stazione Cornelia della metro A, chiuso l'accesso all'angolo tra Circonvallazione Cornelia e via Giovan Battista Pagano, l'ingresso alla metro è consentito soltanto dagli ingressi nei pressi di piazza Irnerio.

Roma a causa delledelle ultime ore. Si registrafortemente rallentato su, nel quadrante sud della Capitale. Sul posto pattuglie della polizia locale per agevolare la circolazione. Traffico intenso per il maltempo anche su via Trionfale, via Appia, via Tiburtina e Prenestina. Chiuso per allagamento un tunnel su via dei Due Ponti, nel quadrante nord della città.