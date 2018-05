Roma, alla Birra Peroni che evento per presentare la nuova Nastro Azzurro

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Birra Peroni ha aperto, per la prima volta dopo nove anni, il proprio stabilimento di via Collatina a oltre 600 invitati per festeggiare il lancio della Nastro Azzuro Prime Brew. La “bionda” di nuova generazione, non filtrata, ma prodotta al grado primitivo di fermentazione, è stata creata dall’intuizione di Alberto Marzaioli, giovane Mastro Birraio di talento.Lo stesso Marzaioli è il protagonista dello spot di lancio, presentato nel corso della serata, girato dal giovane regista Mattia Molinari, che sarà on-air per tutta la stagione estiva.“Ogni anno – ha spiegato il direttore dello stabilimento Luigi Serino – produciamo 2 milioni e cinquecentomila ettolitri di birra, anche se l’Italia, con circa 32 litri pro-capite, è al penultimo posto della classifica dei consumatori fra i paesi europei”.Dati che non hanno certo sfiduciato gli ospiti della serata. Presi d’assalto, infatti, i fusti di birra presenti In ogni angolo dello spazio all’aperto allestito per l’occasione. I presenti hanno evitato di lasciare vuoto il bicchiere per la degustazione offerto all’entrata.Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto degustare la nuova Nastro Azzurro Prime. Fra questi l’attore Valerio Aprea, già protagonista di “Boris” e di “Smetto quando voglio”, Carlo Luca de Ruggieri, visto recentemente al cinema in “Metti la nonna in freezer”, Valentino Campitelli e Alessandro Bernardini, protagonisti di “Suburra” e Luca Biglione, regista del film, da pochi giorni nelle sale, “Stato di Ebbrezza”.Oltre a un ricco buffet e all’assaggio no-stop del nuovo prodotto, birra Peroni ha offerto ai numerosi ospiti anche un grande concerto. Sul palco sono saliti Lo Stato Sociale e i Joe Victor, che preceduti dal rapper romano, Marco Galeffi, hanno movimentato ancora di più la serata invitando il pubblico a cantare insieme i loro più grandi successi.