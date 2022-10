Roma, alcol e sesso in strada a Testaccio: la furia dei residenti. «Noi in ostaggio degli studenti spagnoli»

Gli studenti Erasmus tengono in ostaggio Testaccio. Questa la denuncia che proviene dai residenti del quartiere di Roma che oltre agli schiamazzi e alla musica a tutto volume hanno assistito a scene ingiustificabili. La festa degli studenti, perlopiù spagnoli, di mercoledì 19 ottobre è degenerata, scatenando l'ira di chi abita nella zona. Le strade sono diventate orinatoi a cielo aperto, ma non finisce qui.

Residenti infuriati

Come riportato da Flaminia Savelli, de Il Messaggero, a segnalare quanto accaduto è toccato ai residenti. È stato sufficiente affacciarsi alle finestre per assistere alle scene di degrado e inciviltà. Così sono state sorprese giovani studentesse accovacciate tra le auto sotto i loro balconi ignorando ogni norma di civiltà e buona educazione. E per questo i cittadini del quartiere di Roma hanno deciso di inoltrare una lettera all’ambasciata spagnola e indirizzarla ai referenti italiani.

La lettera

«Pregiatissimo ambasciatore - si legge nella lettera spedita giovedì 20 ottobre - siamo i residenti di via Monte Testaccio e desideriamo informarla di ciò che accade. Le assicuriamo che nutriamo profondo rispetto e stima per il suo popolo, tuttavia le orde di ragazzi e ragazze si intrattengono fino alle cinque del mattino deve crederci sono fuori controllo. Urlano, litigano e sono capaci di atteggiamenti che per un popolo civile come il vostro può risultare sconveniente: urinano e defecano per strada. Per questo la invitiamo a vedere come si comporta il suo popolo ospite in una nazione che lo ama e lo rispetta». La stessa lettera è stata inoltrata anche alla Prefettura, al comando dei carabinieri dell’Aventino e al distretto Celio.

Appuntamento fisso

Per gli studenti Erasmus, per lo più spagnoli, il quartiere di Testaccio il mercoledì notte è diventato un appuntamento fisso. Ad attirare i ragazzi, sono le feste e gli appuntamenti organizzati proprio per gli studenti stranieri. Ogni mercoledì si danno appuntamento per trascorrere la nottata insieme a ritmo di musica spagnola. Notti sfrenate e senza regole nel Rione che da tempo chiede maggiori controlli e misure efficaci per contenere gli episodi di malamovida. Dove si registrano anche episodi di sesso a cielo aperto tra le macchine parcheggiate o sotto le finestre dei cittadini.





