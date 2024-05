Roma, albero cade a viale Regina Margherita e colpisce i cavi elettrici: stop ai tram

di Redazione Web

Incidente in viale Regina Margherita 105. Questa mattina, verso le 7, è giunta una segnalazione al numero di emergenza 112, per un albero caduto. I Carabinieri della Stazione Roma Salaria intervenuti sul posto hanno constatato che l’albero ha colpito i cavi elettrici della linea tramviaria che al momento è stata sospesa. Sul posto personale dei vigili del Fuoco e Polizia Roma Capitale per ripristinare la sede stradale.

Diverse le pattuglie della polizia locale intervenute per la caduta del platano di grosse dimensioni sulla carreggiata in viale Regina Margherita. Gli agenti hanno messo in sicurezza l'area e chiuso al traffico Viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra via Adda e via Basento in entrambi i sensi di marcia, per permettere l'intervento dei vigili del fuoco. Al momento non si registra alcun ferito in seguito all'evento.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Maggio 2024, 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA