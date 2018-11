Addio a "Spelacchio", a piazza Venezia l'albero di Natale targato Netflix

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Netxlix mette ko Spelacchio. A campeggiare su piazza Venezia per le feste di Natale sarà il nuovo albero sponsorizzato dalla nota piattaforma di streaming video, in sostituzione dell'esiguo predecessore. Il nuovo abete alto 20 metri sarà adornato con 500 sfere rosse e argento e 60 mila luci a led. Posizionato al centro della maxi aiuola di Piazza Venezia, conterà anche su un'area selfie dedicata agli scatti natalizi di auguri. L'albero sarà acceso per 24 ore al giorno.I costi totali dell'allestimento di 376.100 euro saranno a carico dello sponsor. L'accensione avverrà, come da tradizione, l'8 dicembre. Chissà se lo scenografico albero targato Netflix farà dimenticare lo sfigato Spelacchio che, dopo tutte le prese in giro, era entrato nel cuore dei romani.(J. Per.)