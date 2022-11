Roma, il piazza Venezia arriva l'albero di Natale: addio Spelacchio, ecco l'abete a costo zero

Il Natale si avvicina, e come da tradizione romana, a piazza Venezia arriva l'abete che illuminerà le feste della Capitale. L'enorme albero ha oggi fatto il suo ingresso nel centralissimo snodo tra i Fori Imperiali e via del Corso, patria dello shopping natalizio. L'obiettivo del sindaco Gualtieri è ambizioso: non solo mettersi alle spalle Spelacchio, l'abete diventato famoso per i suoi rami poco folti ma affettuosamente adottato dai cittadini, ma addirittura emulare l'iconico albero del Rockfeller Center di New York.

L'albero a costo zero

Nell'anno della crisi energetica, l'albero di Natale dei romani sarà a costo zero: riconfermato lo sponsor Acea, l'illuminazione sarà affidata a un impianto fotovoltaico, così come le luminarie di via del Corso. Per l'accensione si rimanda, come da tradizione, al prossimo 8 dicembre.

