Roma, crolla albero in viale Mazzini e schiaccia tre auto: due feriti gravi

«Mi sono salvato per miracolo - ha raccontato un testimone - quell'albero è venuto giù all'improvviso».



Duro attacco del Codacons. «Presenteremo oggi stesso una denuncia penale alla Procura di Roma chiedendo di aprire una indagine sull'episodio alla luce dei possibili reati di concorso in lesioni gravissime, attentato alla sicurezza dei trasporti e associazione a delinquere -

Codacons - Risulta infatti che nella zona sarebbe stata segnalata la presenza di alberi pericolanti».

Il sindaco Virginia Raggi si è recata indove oggi unaltro trenta metri èferendo gravemente due persone e schiacciando tre auto.«Ci sono tre persone in codice rosso. Io vado lì sul luogo a vedere. Mi dispiace molto andare via ma credo che il mio posto sia lì» ha detto Raggi durante la presentazione della «Consulta per lo Sviluppo di Roma 2020|2050». Al momento in realtà risultano due persone e non tre in codice rosso.Poco dopo le 9.30 in, al civico 103, davanti al sede della Corte dei conti, ilcolpendo tre. Due le personein modo grave: si tratta di due uomini, un passante di 43 anni che è stato colpito alla schiena e una persona di 53 anni a bordo di un'auto, una Fiat Panda. Continua insomma l'emergenzadopo il vento che sabato ha fatto precipitare circa 300 piante come fossero foglie., che non sarebbero in pericolo di vita, sono stati trasportati uno all'ospedale Santo Spirito e l'altro al Policlinico Umberto I. Il più grave è il pedone.Le altre vetture colpite dalall'improvviso sono una Citroen Xsara e una Fiat 600. Sul posto squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e due pattuglie delle Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Centro ex Prati. Un tratto diè stato chiuso al transito e il traffico è stato deviato su via Baiamonti.«Abbiamo sentito un boato e visto quell'enormepiombare giù sucolpendo quattro auto», hanno raccontato testimoni ancora sotto choc. Non distante, sul lungotevere della Vittoria, i vigili hanno segnalato la presenza di alberi sulla strada.ha spiegato il Rientro con disagi intanto oggi nelle scuole dopo l'allarme dei presidi . «Il 10% degli istituti potrebbe aver subito danni» ha spiegato Mario Rusconi, leader nel Lazio dell'Associazione nazionale dei presidi. Sabato un grandeha distrutto la mensa laGiovanne XXIII a Villa Gordiani. Il comitato dei genitori degli studenti è pronto a fare un esposto. «Avevano verificato le albeature a novembre, come è possibile che quel pino sia caduto?» chiedono i genitori.