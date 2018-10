Alberi caduti a Roma, pompiere colpito alla testa all'Eur: è grave. «Auto seppellite dai rami»

Il maltempo e le forti raffiche di vento hanno fatto strage di alberi a Roma. Un grosso albero è crollato in via Giovanni Nicotera, nel quartiere Prati, colpendo cinque auto in sosta e danneggiando il balcone di un palazzo.L'albero è crollato intorno alle 12. L'alto fusto si è letteralmente sradicato dall'asfalto, è caduto su cinque auto parcheggiate e i suoi rami hanno fatto crollare parte del balcone del palazzo di fronte. Poteva essere una strage. Un caos per i residenti e per chi lì ci lavora.