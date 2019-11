Tragedia sfiorata a Roma: albero precipita all'uscita dell'asilo nido, auto distrutta Foto

Venerdì 15 Novembre 2019, 14:11

Tragedia sfiorata a Roma. Un grosso pino si è schiantato al suolo colpendo in pieno una Fiat 600 parcheggiata lungo via Leonardo Umile, all'altezza del civico 32, nel quartiere di Mostacciano: proprio in quell'area c'è un asilo nido e l'auto sarebbe, secondo le prime informazioni, proprio di una maestra.L'albero ha totalmente distrutto l'automobile, riducendola a un ammasso di lamiere, e ha colpito anche un'altra auto parcheggiata dal lato opposto della carreggiata. Danneggiato anche il marciapiede. Il crollo dell'albero non ha coinvolto persone e non si registrano feriti. Sul posto gli agenti della polizia locale hanno chiuso la strada e i vigili del fuoco hanno tagliato l'albero in tronconi più piccoli per poterlo rimuovere dalla sede stradale.