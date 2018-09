Roma, cade un ramo all'Eur: tanta paura, intervengono i vigili del fuoco

Apiro, donna di 40 anni beve acido. Morta dopo 3 settimane di agonia

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tanta paura, ma senza conseguenze più gravi, per ladi un grosso ramo da unquesta mattina a, nel quartiere dell'Si è sfiorata la tragedia, questa mattina, in: un grossosi è spezzato ed è finito al margine della strada, rischiando di investire automobilisti e pedoni. Non dovrebbero esserci feriti, ma la paura è stata tanta per chi ha assistito alla scena. Immediato l'intervento dei, che hanno parzialmente chiuso una carreggiata in modo da fare i necessari rilievi e rimuovere il grosso ramo caduto.