Crolla un altro albero a Roma, traffico bloccato verso l'aeroporto

Un grosso ramo di pino è venuto giù in via Guido Calza, all'altezza dei curvoni. Il ramo spezzato non ha preso auto né fatto feriti, ma sul posto si sono create lunghe file di auto. I vigili del fuoco di Ostia sono intervenuti per la rimozione, ma il lavoro richiede un certo spazio e la carreggiata è stata giocoforza ristretta. Così si è creato un blocco nel passaggio di mezzi diretti su via della Scafa e poi in direzione dell'aeroporto.Il ramo del vecchio pino ha ceduto all'altezza della sinagoga degli scavi. Per regolare il traffico sono intervenuti gli uomini del Roma X Mare.