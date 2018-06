Roma, albero cade su un'auto: ferita una donna incinta Foto

Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paura nella notte. Un, ieri sera intorno alle 23.45, su un'auto, una Ford Fiesta, con bordo una. È accaduto in via Famagosta, in zona Ottaviano a Roma.La donna, rimasta ferita, ma fortunatamente non in modo grave, è stata trasportata all'ospedale Gemelli in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del Gruppo I Prati e i vigili del fuoco. La strada è ancora chiusa su disposizione dei vigili del fuoco per monitorare gli alberi.Le foto sono state pubblicate sulla pagina Facebook "Roma Fa Schifo". «Ieri sera non pioveva e non tirava vento - scrivono - Questo non ha impedito alla povera donna all’ottavo mese di gravidanza di essere presa in pieno da un albero»