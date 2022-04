Roma, albero cade a Villa Borghese: ferite due donne, una grave

Grave incidente a Roma. Un albero è caduto in prossimità di una fermata dell'autobus a Villa Borghese ed ha colpito due donne, entrambe ferite nel crollo del pino. Una 47enne di nazionalità croata è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I, mentre l’altra è stata medicata sul posto. Incidente è avvenuto alle 16 circa all’interno di Villa Borghese, più precisamente a viale Fiorello La Guardia di fronte al civico 4, dove è presente una fermata dell’autobus in corrispondenza della quale è caduto un albero.

Leggi anche > Roma, mareggiata "fuori stagione" sul litorale: la più forte da mesi. A Fiumicino è caduto un albero

Sul posto sono intervenute le pattuglie del II gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco. Immediata la messa in sicurezza dell’area da parte dei caschi bianchi, che sono tuttora sul luogo per gli accertamenti del caso.

Primavera maledetta: sull'Italia è tornato il gelo. Neve e maltempo da Nord a Sud



Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Aprile 2022, 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA