Roma, al via sabato 15 la stagione del Valmontone Outlet Summer Village: musica live. Ospite top Anastacia

Giovedì 13 Giugno 2019, 13:09

Sarà l’energia soul di una star internazionale come Anastacia a dare il via, sabato 15 giugno, alla terza edizione del Valmontone Outlet Summer Festival, la rassegna di musica live che animerà, durante i mesi estivi, il villaggio dedicato allo shopping gestito da Promos in provincia di Roma. Con 7 album all’attivo e oltre 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 238 tra dischi di platino e d’oro ottenuti, Anastacia è da oltre 20 anni un concentrato di energia, forza e capacità di mettersi in gioco. Cantautrice, ma anche ballerina e stilista ha saputo dare alla sua personalità artistica mille sfaccettature diverse come la sua musica da molti definita “SPROCK” capace di toccare le punte più profonde del soul mantenendo un’orecchiabilità molto pop senza rinunciare all’energia del rock. Sul palco del Valmontone Outlet Summer Festival Anastacia porta il suo Evolution tour 2019 per riproporre tutte le hit della sua carriera come “I’m outta love”, “Not that kind”, “Paid my dues” fino alle più recenti come “Caught in the middle”. A dare il via al concerto di Anastacia sarà il talento di Edo Ferragamo, cantante e chitarrista, astro nascente della musica elettronica internazionale.I biglietti del concerto di Anastacia sono in vendita su Ticketone.com, in tutti i punti vendita TicketOne e presso l’Infopoint di Valmontone Outlet al prezzo contenuto di € 10,00 + diritti di prevendita. Il palco, appositamente progettato per la manifestazione, anche quest’anno sarà allestito all’esterno, nei pressi della food court, l’area dell’Outlet dedicata alla ristorazione. Nelle serate del Festival, inoltre, negozi e Food Court rimarranno aperti oltre il normale orario per dare a tutti i visitatori la possibilità di proseguire lo shopping fino a tarda sera. Dopo l’appuntamento con Anastacia, il Valmontone Outlet Sumemr Festival proseguirà con Deejay Time (5 luglio), Boomdabash (13 luglio), per chiudere con gli Stadio (20 luglio).