Roma, al via l'iniziativa Bimbi in ufficio promossa da Verisure

Giovedì 4 luglio l’Headquarter di Verisure, multinazionale leader in Italia e Europa nel settore degli allarmi monitorati per residenze e piccolo business, si animerà di bimbi, figli e nipoti delle persone Verisure, in occasione della 25° edizione nazionale di Bimbi in Ufficio promossa dal Corriere della Sera/L’Economia. Durante la giornata Bimbi in Ufficio Verisure, i bambini saranno coinvolti in attività edu-ricreative volte a sensibilizzarli sui temi della sicurezza e del rispetto per l’ambiente e ad avvicinarli al lavoro dei propri genitori. Dopo aver conosciuto il luogo di lavoro dei propri genitori, ai piccoli verrà chiesto di inventare storie, racconti e disegni del “Capitan Verisure”: come immaginano i propri genitori-eroi esperti in sicurezza? Tra musica, teatrino e carretto dei gelati, i piccoli saranno coinvolti anche in giochi di squadra eco-solidali con la creazione di nuovi oggetti da materiale riciclato. “Con questa giornata rinnoviamo il nostro impegno nell’offrire sicurezza e attenzione tanto ai nostri clienti quanto alle nostre persone” – dichiara Guillermo Prado Ureña, direttore Risorse Umane e Sales Structure Creation di Verisure Italia – “Verisure vuole fare la differenza, come recita il nostro DNA, e crediamo che l’ambiente di lavoro sia il primo passo. Valorizzare le nostre persone significa per noi valorizzare anche le loro famiglie” Una giornata che rispecchia l’impegno dell’azienda per il benessere dei propri dipendenti: oltre a flessibilità negli orari di lavoro, possibilità di part-time e esclusive offerte dipendenti, i genitori Verisure possono godere di convenzioni per gli asili, premi maternità per l’acquisto di corredi bimbi e assistenza sanitaria per i piccoli. Mercoledì 3 Luglio 2019, 18:40

