Roma, al Luneur Park va in scena la Festa dei colori: per i bambini porte aperte a fantasia e creatività

Giovedì 30 Maggio 2019, 15:07

Di che colore è la fantasia? Corri a colorare il Giardino delle Meraviglie, potrai usare tutti i colori dell'immaginazione e dell'allegria in una cascata di Polveri Magiche…per un divertimento assicurato!! Sabato 1 e domenica 2 giugno il weekend di festa tra Giostre, Giochi, e la più pazza delle esperienze…una danza dai mille colori! L’appuntamento con la FESTA DEI COLORI è nella Terra delle Farfalle alle 12:30, 16:30 e 18:00 per scatenarsi in sfrenati balli sotto una pioggia di polvere colorata. Musica e animazione e tanti colori creeranno un’atmosfera unica e un evento di puro divertimento! La Festa dei Colori è un momento di gioia in cui grandi e piccini con i volti dipinti si trasformano in veri e propri arcobaleni e si lanciano reciprocamente addosso magica polvere colorata.*Si consiglia l'uso di capi di abbigliamento di ricambio.Biglietti a partire da 2,50€Info e orari: https://www.luneurpark.it/festa-dei-colori/