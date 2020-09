Roma. al Luneur Park il divertimento non si ferma: a settembre il lunapark diventa super

A settembre continua il super divertimento per tutta la famiglia, in totale sicurezza, al Luneur Park. Un Giardino delle Meraviglie così vasto che con l’entusiasmo e l’impegno degli operatori e l’attenzione di tutti gli ospiti, il rispetto delle regole e del distanziamento diventa un gioco da bambini.

Le Giostre del Luneur Park sono aperte tutti i giorni: durante i week end dalle 10:00 alle 20:00 e nei giorni infrasettimanali dalle 14:00 alle 20:00. Vi aspettano 25 attrazioni, disseminate nel verde e sanificate ad ogni giro, e tante occasioni in più per divertirsi e spendere meno.

A grande richiesta tornano le Lunalire, per accedere alle giostre solo quando necessario, i Pacchetti Famiglia, a partire da 2 persone e i Giorni Promo che danno la possibilità di spendere molto meno. Prima di recarti al Parco consulta sempre il calendario sito www.luneurpark.it, cerca i Giorni Smart (contrassegnati con il colore verde), per avere i biglietti a prezzo ridotto e i Giorni Promo (contrassegnati con il colore rosso), per avere un prezzo veramente imbattibile. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA