Roma, al Luneur Park arriva la magia del Natale: renne ed elfi renderanno magico il lunapark

Giovedì 28 Novembre 2019, 18:20

Da sabato 30 novembre la più fatata delle ricorrenze irrompe magicamente nel Giardino delle Meraviglie di Roma! E’ il periodo dell'anno più amato dai bambini di ogni età ed il Luneur Park è pronto ad accendersi grazie alla Magia del Natale con tante fantastiche sorprese! Varcato il Magico Portale si potrà entrare in un mondo incantato animato da sentieri innevati, luci sfavillanti, creature affascinanti arrivate dal Regno dei Ghiacci… Tante novità a tema sono in programma per immergersi nell’incanto delle festività amate da grandi e piccoli. Al Luneur Park torna anche la Pista di Pattinaggio in ghiaccio ecologico più divertente dei Regni di Neve (attiva a partire da sabato 7 dicembre). Si potrà volteggiare con tutta la famiglia, trottolare in compagnia degli amici, piroettare tra pinguini ed orsetti polari arrivati fin qui per aiutare i bambini più piccoli a pattinare in allegria!Un’esperienza che catapulterà tutti in un divertimento…da brividi! Nel Giardino delle Meraviglie sarà possibile portare la Letterina e consegnarla personalmente a Babbo Natale, che affiancato dai fidi Folletti e dal simpatico Pepe, l’Omino di Marzapane, sarà pronto ad accogliere ed esaudire tutti i desideri scattando con adulti e bambini una foto ricordo. E per i più romantici... o scaramantici... torna anche l'immancabile "Appuntamento sotto il Vischio", per immortalare dolcissimi baci d’amore sotto la sfera di vischio più grande della città. Condividendo la foto sul proprio profilo Instagram con l’hastag #forunabacio ed il tag @luneurpark, gli scatti più simpatici verranno condivisi anche sul profilo ufficiale del Parco!Prezzi validi dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020:Biglietto Ingresso: 1€Biglietto Giostre illimitate: 23€Pacchetto Famiglia X3: 56€Pacchetto Famiglia X4: 74€Pacchetto Famiglia X5: 92€Per info giorni e orari di apertura: https://www.luneurpark.it/natale-2019/