Roma, al Flowers Park tra la festa dell'arrosticino e 400mila bulbi di fiori Foto

Nel weekend tra il 21 e il 22 maggio arriverà al Roma Flowers Park di Via Castel di Leva la festa dedicata al tipico piatto abruzzese: l'arrosticino. Nella Capitale c’è un posto magico, dove tra il profumo dei fiori e la natura, si può vivere una giornata fantastica insieme alla famiglia: infatti il Roma Flowers Park garantisce divertimento a grandi e piccini, che potranno intraprendere un viaggio tra 400mila bulbi di anemoni italiani, ranuncoli, rose, viole cornute.

Nel weekend del 21 e 22 maggio si svolgerà in questo luogo incantato anche la Festa dell’Arrosticino, dove sarà possibile deliziare la tipica pietanza abruzzese tra le meraviglie del Roma Flowers Park. Oltre agli Arrosticini, si potrà pranzare nel ristoro, dove trovare primi piatti, secondi e contorni tipici della tradizione romana (disponibili anche per celiachi).

Ci sarà anche un’area dedicata ai pony dove sarà possibile fare piccole cavalcate. Per tutte le donne, infine, ci sarà anche una rosa in omaggio, mentre per acquistarne altri ci sarà anche il mercatino dei fiori pronto a soddisfare ogni richiesta. L’ingresso costa 5 Euro ed è gratis per i bambini fino ai due anni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 12:13

